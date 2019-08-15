Çinli mühendis tahta parçasından öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi

Çinli mühendisin pratik zekasına şaşıp kalmamak elde değil. Youtube üzerinde yayın yapan mühendisin yaptığı şey alkışı hak ediyor. Milyonlar gözlerini ayırmadan bu görüntüleri seyretti. İşte Çinli mühendisin o tahta parçası ile yaptıkları...



NDA Hack isimli YouTube kanalında paylaşılan bu görüntülerde Çinli mühendisin eline aldığı tahta parçasıyla başladığı sıra dışı çalışması büyük ses getirdi, milyonlar bu görüntüleri izliyor.