Günlük burç yorumları – 15 Ağustos 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Ağustos Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ:
Bugün risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir. Maddeyle aranızda duygusal bir bağ oluşturuyorsunuz. Beklentilerinizin cevabı size olumlu gelecektir.
BOĞA:
Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Onun olaylara daha duygusal baktığını görmek, canınızı sıkabilir. Fakat sabırlı davranışlarınızla aranızdaki engelleri kaldıracak ve düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.
İKİZLER:
Gün içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Bugün, herkesten farklı düşünceler içindesiniz ve bu özelliğinizi yapıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.
YENGEÇ:
Duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz performansı sağlayabilir ve duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
ASLAN:
İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.