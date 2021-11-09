SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni tık için yere yattı denize girdi! Sonu akıl hastanesi oldu

Kendini boşluğa bırakmak isteyen kadını otel görevlileri fark ederek son anda kurtardı. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yeniden hastaneye götürülen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, polis nezaretinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

