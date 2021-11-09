AFAD acil durum toplanma alanı çöplüğe döndü! Bodrum'da isyan ettiren görüntü
AFAD acil durum topllanma alanında isyan ettiren görüntü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde afet durumlarında, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından "Afet ve acil durum toplanma merkezi" olarak belirlenen alan kaçak hafriyatla doldu. Tonlarca hafriyatın tüm alana döküldüğü hatta toplanma alanının girişini bile kapattığı görüldü.
09.11.2021 12:37
- Son Güncelleme: 09.11.2021 12:37
Ortakent-Yahşi Mahallesinde bulunan AFAD toplanma merkezi, tabelası olmasına rağmen tonlarca hafriyat; afet durumunda çadırların kurulacağı, insanların toplanma alanı olarak kullanılacağı güvenilir bölgeye döküldü.
Tonlarca hafriyatın döküldüğü AFAD toplanma merkezinin içerisine dökülen hafriyatlar, bu kadarına da pes dedirtti.
İNŞAAT YASAĞI KALKTI, KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMLERİ BAŞLADI
Eylül ayında kalkan inşaat yasaklarının ardından Bodrum'un dört bir yanında inşaat çalışmaları yeniden başladı. Yarım kalan inşaatlar, yeni projeler yasakların kalkmasıyla çalışmalarına tekrar başladı.
KAPISI MOLOZLARLA KAPATILDI
Bodrum'da çok fazla hafriyat döküm merkezinin olmaması, kaçak hafriyat dökümüne davetiye çıkardı.