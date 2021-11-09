Çoğu kişi bunu bilmiyor! Karıncaların nüfusları bakın ne kadarmış... Sayıyı duyanın ağzı bir karış açık kalabilir. Karıncalar evimizin herhangi bir köşesinde ya da sokakta kaldırım aralarında, çimlik alanda neredeyse hayatın her anında karşımıza çıkıyor. Karıncalar tek bir vücut hâlinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışır. Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşıyor. Peki, dünyadaki her bir insana kaç karınca denk geliyor? İşte herkesi şaşırtacak bilgi