Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bildi? Dünya Contagion (Salgın) filmini konuşuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından esrarengiz bir salgını konu alan ve kadrosunda Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow gibi isimleri barındıran Contagion filmi, korona salgınıyla olan benzerliği nedeniyle gündeme geldi. Film, ABD'de Apple mağazaları üzerinden en çok indirilen yapımlardan biri oldu.