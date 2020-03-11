Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bildi? Dünya Contagion (Salgın) filmini konuşuyor
2011 yılında vizyona giren, kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi isimleri bulunduran Contagion (Salgın) adlı film 9 yıl sonra yeniden gündemde. Vizyona girdiği dönemde gişe başarısı elde edemeyen film, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından en çok konuşulanlar arasında girdi. Salgın filmi, Çin'den dünyaya yayılan coronavirüs ile birebir benzer özellikler gösteriyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından esrarengiz bir salgını konu alan ve kadrosunda Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow gibi isimleri barındıran Contagion filmi, korona salgınıyla olan benzerliği nedeniyle gündeme geldi. Film, ABD'de Apple mağazaları üzerinden en çok indirilen yapımlardan biri oldu.
EN ÇOK ARANAN FİLM OLDU
BBC'nin haberine göre; Contagion'un yapım şirketi Warner Bros, filmin koronavirüsü ortaya çıkmadan önce kataloglarında 270. sırada bulunduğunu, virüs çıktıktan 3 ay sonra ise bünyesinde şirketin en çok aranan filmleri arasına girdiğini söyledi. Filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
FİLMDEKİ VİRÜSLE KORONAVİRÜS ÇOK BENZİYOR
BBC Türkçe'nin aktardığına göre Contagion filmindeki kurguyla, gerçek hayatta olanlar arasında pek çok ortak nokta var. Paltrow'un oynadığı karakter MEV-1 adı verilen virüsü, yarasadan virüs kapmış bir domuzdan alan bir Hong Kong şefiyle el sıkıştıktan sonra kapıyordu.Gerçek hayatta ise, sağlık uzmanları koronavirüsünün Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde hayvandan insana geçmiş olabileceği gerçeği üstünde duruyor.
Filmde bahsedilen MEV-1 virüsü ve koronavirüsünün benzerlikleri arasında iki virüsün de ilk başta solunum yolundan vücuda girerek, insan bedenini etkilemesi bulunuyor. Filmde bu virüsten ölen insanları oranı yüzde 25 idi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıkladığı orana göre corona virüsü salgınında görülen ölüm oranı yüzde 3.4.