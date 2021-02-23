SON DAKİKA: Servis bekliyordu! Koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı öldürdü
Son dakika haberi: Manisa'nın Salihli ilçesinde Semiha Peker (33), çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K.(43) tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü. Kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, içinde pompalı tüfek ile terk edilmiş olarak bulundu.
23.02.2021 16:47
- Son Güncelleme: 23.02.2021 16:47
Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ihbar üzerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.