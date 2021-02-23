SON DAKİKA: Servis bekliyordu! Koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı öldürdü

Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ihbar üzerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.