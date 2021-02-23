SON DAKİKA! 15-21 Şubat koronavirüs il il vaka sayıları açıklandı! İşte tam kapanmanın gündemde olduğu il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İlk üç sırada ise Ordu, Giresun ve Trabzon yer alıyor.

"TEDBİRLERE DAHA ÇOK UYMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında COVID-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" açıklamasında bulundu.



İşte il il vaka sayıları (100 bin kişide).