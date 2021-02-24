İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

YouTube'da video paylaşan Rus mühendis, çarşıdan 1 adet limon alarak yaptıklarıyla gündem oldu. Evindeki işlemiyle internet alemini salladı. İşte Rus mühendisin limon ile yaptıkları.

25 MİLYON İZLENDİ

YouTube sayfasından yayınladığı video 25 milyondan fazla izlendi.

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?