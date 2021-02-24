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İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

İnternet dünyasın açtığı YouTube sayfasıyla fenomen haline gelen Rus mühendis, limon ile yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. İnternet fenomeni Rus mühendisin limon ile yaptığı resital milyonlarca kez izlendi. Pazardan aldığınız limon ile bakın neler yapılıyormuş.

24.02.2021 06:22 - Son Güncelleme: 24.02.2021 06:22
İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

YouTube'da video paylaşan Rus mühendis, çarşıdan 1 adet limon alarak yaptıklarıyla gündem oldu. Evindeki işlemiyle internet alemini salladı. İşte Rus mühendisin limon ile yaptıkları.

25 MİLYON İZLENDİ

YouTube sayfasından yayınladığı video 25 milyondan fazla izlendi.

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

İşte bu şekilde...

İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi