İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi
İnternet dünyasın açtığı YouTube sayfasıyla fenomen haline gelen Rus mühendis, limon ile yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. İnternet fenomeni Rus mühendisin limon ile yaptığı resital milyonlarca kez izlendi. Pazardan aldığınız limon ile bakın neler yapılıyormuş.
24.02.2021 06:22
- Son Güncelleme: 24.02.2021 06:22
YouTube'da video paylaşan Rus mühendis, çarşıdan 1 adet limon alarak yaptıklarıyla gündem oldu. Evindeki işlemiyle internet alemini salladı. İşte Rus mühendisin limon ile yaptıkları.
25 MİLYON İZLENDİ
YouTube sayfasından yayınladığı video 25 milyondan fazla izlendi.
Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?