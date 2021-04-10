SON DAKİKA: Sedat Peker'in villasına baskın! Brandayla gizlenen yer dikkatlerden kaçmadı
Son dakika haberi... Bir süre önce Kuzey Makedonya'ya giden oradan da sınır dışı edildikten sonra Kosova'ya sığınan Sedat Peker ve ekibine dün 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Peker'in İstanbul Beykoz'daki villasında yapılan aramada ise bir detay dikkat çekti. Kale gibi korunan villanın hemen yanında bulunan apartmanla arasına branda gerilmiş durumda. Villanın civarında bulunan evlerin çeşitli engelleme yöntemleriyle bahçeyi görmesi engellenmiş.
Türkiye genelinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştıkları gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 Aralık ayında başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de arasında bulunduğu 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 52 örgüt mensubu adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 20 tabanca, üç tüfek, bin 602 mermi, iki çelik yelek, sekiz telsiz, bir uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek ve senet ele geçiren polis çete elebaşı Peker'in Beykoz'da bulunan villası ile lüks otomobilinde de arama yaptı.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında havadan çekilen görüntülerde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Kale gibi korunan villanın hemen yanında bulunan apartmanla arasına branda gerilmiş durumda. Villanın civarında bulunan evlerin çeşitli engelleme yöntemleriyle bahçeyi görmesi engellenmiş.
SINIR DIŞI EDİLDİ!
Peker'in avukatının eşliğinde gerçekleşen arama çalışmalarında adresinde bulunamayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimi ve geleceği için yurt dışında yaşamaya karar verdiğini açıklayarak Karadağ'a gittiği bilinen Peker'in buradan Kuzey Makedonya'ya geçtiği, Kuzey Makedonya polisince 18 Ocak 2021'de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosava'da Ademovski ismiyle sahte pasaportla tekrar Kuzey Makedonya'ya giriş yapıp kalmaya devam ettiği ancak bu durumu da tespit eden Kuzey Makedonya polisinin Peker ve adamlarına ikinci operasyonu düzenlediği ve Peker'in bu kez Karadağ'a kaçtığı ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı.