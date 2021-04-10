SSK Bağ-Kur emeklisine müjde! Tarih belli oluyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli Ramazan ayına günler kala ikramiyelerin ödeme tarihlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında da emeklilere ödenen 1000'er liralık ikramiye bu yıl iki bayramın hemen öncesinde hesaplara yatırılacak. Milyonlarca kişi ödemelerin yapılmasıyla Mayıs ayının ortalarına doğru ek gelir sağlamış olacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi için heyecan sürerken tutarda artış olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

10.04.2021 11:50 - Son Güncelleme: 10.04.2021 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





