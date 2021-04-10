İstanbul Cihangir'de baskın yapılan evde bez dolabın içinden Hint keneviri serası çıktı

BEZ DOLAPTAKİ SERA POLİSİ BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Polisi bile şaşkına çeviren baskında, saksı içerisinde toplamda 23 Hint keneviri ele geçirdi. Aramalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşetler, poşetleme ve ambalaj için kullanılan sıcak baskı aleti, 14 adet satış için hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 150 gram kurutulmuş dalları kesilmiş Hint keneviri, 25 gram kenevir tohumu ve Hint keneviri üretimi için kullanılan materyaller bulundu. Baskın anı ise kameralara yansıdı.