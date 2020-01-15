Son dakika: Ponzi Arzuya 198 yıl hapis cezası verildi

Son dakika: "Ponzi Arzu"ya 198 yıl hapis cezası verildi
Son dakika haberine göre Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin davada yargılanan sanıklardan "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil, 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
15.01.2020 18:43
- Son Güncelleme: 15.01.2020 19:16
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları ve çok sayıda mağdur katıldı.
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198 YIL 4 AY HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ev hapsinde bulunan "Ponzi" lakaplı Arzu Mertkil'in, uzlaşma kapsamı dışında kalan eylemler nedeniyle her dolandırıcılık olayına farklı olmak üzere toplamda 198 yıl 4 ay hapis cezası ile 2 milyon 207 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklanmasına hükmetti.
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