GaleriYaşam

Son dakika: "Ponzi Arzu"ya 198 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberine göre Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin davada yargılanan sanıklardan "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil, 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15.01.2020 18:43 - Son Güncelleme: 15.01.2020 19:16
Son dakika: Ponzi Arzuya 198 yıl hapis cezası verildi

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları ve çok sayıda mağdur katıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Ponzi Arzuya 198 yıl hapis cezası verildi

60 KEZ CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan Arzu Mertkil'in 73 mağdura karşı dolandırıcılık suçunu işlendiğinin sabit olduğunu, uzlaşma sağlanan 13 eylem dışında sanığın dolandırıcılık suçundan 60 kez cezalandırılmasını istedi.

Son dakika: Ponzi Arzuya 198 yıl hapis cezası verildi

Son sözü sorulan sanıklar, dolandırıcılık maksadıyla hareket etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu. Müştekiler ise şikayetçi olduklarını ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son dakika: Ponzi Arzuya 198 yıl hapis cezası verildi

198 YIL 4 AY HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ev hapsinde bulunan "Ponzi" lakaplı Arzu Mertkil'in, uzlaşma kapsamı dışında kalan eylemler nedeniyle her dolandırıcılık olayına farklı olmak üzere toplamda 198 yıl 4 ay hapis cezası ile 2 milyon 207 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklanmasına hükmetti.

Son dakika: Ponzi Arzuya 198 yıl hapis cezası verildi

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Gökmen Şentürk'e 16 yıl 8 ay, Barış Baştürk'e ise 3 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, Erkan K, Azime K. ve Reşat A'nın beraatine karar verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101 16 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe kampanyaları neler?
A101 16 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe kampanyaları neler?