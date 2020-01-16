GaleriYaşam

NASA o görüntüleri yayınladı, görenler dehşete düştü! Uzaylı savaşçı...

1958 yılında ABD'de kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgiler verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, NASA tarafından yayınlanan o görüntüler sosyal medyayı salladı, dünya basınını ayağa kaldırdı. Mars'tan sık sık görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği 'uzaylı savaşçı' fotoğrafı olay oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ortaya çıkan görüntü görenleri hayrete düşürdü. İşte NASA'nın yayınladığı o görüntüler...

16.01.2020 05:15 - Son Güncelleme:
NASA o görüntüleri yayınladı, görenler dehşete düştü! Uzaylı savaşçı...

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

NASA o görüntüleri yayınladı, görenler dehşete düştü! Uzaylı savaşçı...

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

NASA o görüntüleri yayınladı, görenler dehşete düştü! Uzaylı savaşçı...

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

NASA o görüntüleri yayınladı, görenler dehşete düştü! Uzaylı savaşçı...

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

NASA o görüntüleri yayınladı, görenler dehşete düştü! Uzaylı savaşçı...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Ponzi Arzuya 198 yıl hapis cezası verildi
Son dakika: "Ponzi Arzu"ya 198 yıl hapis cezası verildi