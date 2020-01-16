NASA o görüntüleri yayınladı, görenler dehşete düştü! Uzaylı savaşçı...

1958 yılında ABD'de kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgiler verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, NASA tarafından yayınlanan o görüntüler sosyal medyayı salladı, dünya basınını ayağa kaldırdı. Mars'tan sık sık görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği 'uzaylı savaşçı' fotoğrafı olay oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ortaya çıkan görüntü görenleri hayrete düşürdü. İşte NASA'nın yayınladığı o görüntüler...

16.01.2020 05:15 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





