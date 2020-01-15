A101 16 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe kampanyaları neler?

A101 16 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunan A101'in perşembe indirimleri belli oldu. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı A101 indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? A101'de perlembe sürprizleri neler? İşte 16 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...