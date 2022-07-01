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Haberler Yaşam Son dakika | Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi için flaş talep

Son dakika | Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi için flaş talep

Son dakika haberine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davada aldığı cezayı ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararını istinafa taşıdı.

01.07.2022 12:54 - Son Güncelleme: 01.07.2022 12:55
Son dakika | Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi için flaş talep

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.

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Son dakika | Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi için flaş talep

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

Son dakika | Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi için flaş talep

Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

Son dakika | Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi için flaş talep

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.

Son dakika | Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı ve kardeşi için flaş talep

Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

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