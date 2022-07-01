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Seyir halinde korku! Otobüs alev alev yandı

Son dakika haberleri... Silivri'de seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs demir yığınına döndü...

01.07.2022 13:47 - Son Güncelleme: 01.07.2022 13:48
Seyir halinde korku! Otobüs alev alev yandı

Silivri'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı.

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Seyir halinde korku! Otobüs alev alev yandı

Silivri Çeltik Mahallesi D-100 karayolunda saat 10.30 sıralarında seyir halindeki yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Seyir halinde korku! Otobüs alev alev yandı

Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekti. 7 yolcuyla birlikte otobüsten inen şoför, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Seyir halinde korku! Otobüs alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Seyir halinde korku! Otobüs alev alev yandı

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken Tokat'dan Tekirdağ Çerkezköy'e gittiği öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.

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