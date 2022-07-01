Seyir halinde korku! Otobüs alev alev yandı
Son dakika haberleri... Silivri'de seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs demir yığınına döndü...
01.07.2022 13:47 - Son Güncelleme: 01.07.2022 13:48
Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekti. 7 yolcuyla birlikte otobüsten inen şoför, itfaiye ekiplerine haber verdi.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken Tokat'dan Tekirdağ Çerkezköy'e gittiği öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.