Hakkari’de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünün Konak mezrasındaki besicilerin yaz ayları ile yayla hayatları başladı. Mezrada oturan ve 'Berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar, zorlu yolları at sırtında aşarak sağım yapılan Kanispi Yaylası'na ulaşıyor.