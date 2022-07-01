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Hakkari'de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor

Hakkari'nin Ortaç köyünde yaşayan kadınlar, süt sağmak için her gün at sırtında köye 10 kilometre uzaklıktaki Kanispi Yaylası'na yolculuk yapıyor. 'Berivan'lar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor.

DHA
01.07.2022 11:03 - Son Güncelleme: 01.07.2022 11:03
Hakkari’de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünün Konak mezrasındaki besicilerin yaz ayları ile yayla hayatları başladı. Mezrada oturan ve 'Berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar, zorlu yolları at sırtında aşarak sağım yapılan Kanispi Yaylası'na ulaşıyor.

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Hakkari’de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor

10 kilometrelik yolculuğun ardından yaylaya ulaşan kadınlar süt sağarken, mahallenin erkekleri de tarlalarda çalışıp, kış ayları için hazırlık yapıyor.

Hakkari’de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor

'Berivan'lar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor. 'Berivan'ların yolculuğuna Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de eşlik etti.

Hakkari’de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor

Berivan'lar, yaşamlarının zorlu olduğunu belirtirken, dik yamaçları aşarak yaylaya ulaşan 4 çocuk annesi Çiğdem Sırma, 15 yıldır at sırtında yolculuk yaptığını anlattı.

Hakkari’de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor

Sırma, "Yaylaya bu şekil gelip gidiyoruz. Yaz aylarımız at sırtında yolculukla geçiyor. Burada koyunlardan elde ettiğimiz sütle çocuklarımızı okutup, geçimimizi sağlıyoruz.

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