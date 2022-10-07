SON DAKİKA: Ordu'da kan donduran olay: Fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kız kardeş gözaltında
Son dakika haberleri... Ordu'da kan donduran bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Bilge Ç. (26) ile kız kardeşi Beyza Ç. (23), gözaltına alındı.
07.10.2022 09:23 - Son Güncelleme: 07.10.2022 09:40
Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.