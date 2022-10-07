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SON DAKİKA: Ordu'da kan donduran olay: Fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kız kardeş gözaltında

Son dakika haberleri... Ordu'da kan donduran bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Bilge Ç. (26) ile kız kardeşi Beyza Ç. (23), gözaltına alındı.

AJANSLAR
07.10.2022 09:23 - Son Güncelleme: 07.10.2022 09:40
SON DAKİKA: Ordu’da kan donduran olay: Fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kız kardeş gözaltında

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi.

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SON DAKİKA: Ordu’da kan donduran olay: Fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kız kardeş gözaltında

Bir bebeğin gömüldüğü ihbarını alan polis, yapılan çalışma kapsamında Bilge Ç. ile kız kardeşi Beyza Ç.'yi gözaltına aldı.

SON DAKİKA: Ordu’da kan donduran olay: Fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kız kardeş gözaltında

Kız kardeşler, emniyetteki sorgularında bebeği gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, bebeğin gömüldüğü fındık bahçesinde çalışma yaptı.

SON DAKİKA: Ordu’da kan donduran olay: Fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kız kardeş gözaltında

Yapılan aramada, poşet içerisinde toprağa gömülü, yeni doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu.

SON DAKİKA: Ordu’da kan donduran olay: Fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kız kardeş gözaltında

Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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