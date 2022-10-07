🌹GİFLİ, HAREKETLİ, İLAHİLİ, Mevlid Kandili mesajları sözleri RESİMLİ PAYLAŞ İNDİR! Mevlid Kandili ve Cuma mesajları birlikte! MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI YENİ 2022

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI YENİ 2022

ALLAH'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece haıyrlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!