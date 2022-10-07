ALİ SAYAN ÖLDÜ MÜ? Annesinin kafasını kesen ALİ SAYAN'A NE OLDU, cezaevinde öldürüldü mü? Bağcılar cinayeti SANSÜRSÜZ videosu kan dondurmuştu! Tutuklanmıştı meğer...
Bağcılar'da yaşanan kan donduran cinayette yeni gelişme var mı yok mu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde annesinin kafasını kestikten sonra herkesin gözü önünde balkondan atan Ali Sayan hakkında son durum araştırılıyor. Peki ALİ SAYAN ÖLDÜ MÜ? Annesinin kafasını kesen ALİ SAYAN'A NE OLDU? Annesinin kafasını kesen Ali Sayan cezaevinde ölrüldü mü? SANSÜRSÜZ videosu kan dondurmuştu! Ali Sayan ifadesinde neler söyledi? Tutuklanmıştı meğer...
İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda 26 yaşında olduğu öğrenilen Ali Sayan, 58 yaşındaki annesi Havva Sayan'ı defalarca bıçaklayıp kafasını kestikten sonra herkesin gözü önünde balkondan atmıştı. Olay sonrası tutuklanan Ali Sayan'ın son durumu merak konusu oldu. Peki ALİ SAYAN ÖLDÜ MÜ? Annesinin kafasını kesen ALİ SAYAN'A NE OLDU, cezaevinde öldürüldü mü? Bağcılar cinayeti SANSÜRSÜZ videosu infiale yol açmıştı. İşte son durum...
Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Sayan, annesini öldürüp başını camdan sokağa attıktan sonra evi ateşe vermişti.
Annesini katlettikten sonra gözaltına alınan Sayan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki Ali Sayan'ın son durumu nasıl?
Yetkili makamlardan konuya ilişkin peş peşe açıklamalar gelmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama paylaşıldı. Gelen açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine yollanmasına hükmetti.
Bağcılar'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda aşağıya attığı olay ile alakalı İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama geldi. Paylaşılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.