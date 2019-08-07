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Son dakika: Muğla'dan korkutan haber! Bodrum ve Milas'ta yangın

Muğla'dan art arda yangın haberleri geliyor. Bodrum ve Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ifade etti.

07.08.2019 18:12 - Son Güncelleme: 07.08.2019 18:41
Son dakika: Muğla'dan art arda yangın haberleri!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular Mahallesi ile Milas'ta orman yangını çıktı.

Son dakika: Muğla'dan art arda yangın haberleri!

Bodrum Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Son dakika: Muğla'dan art arda yangın haberleri!

Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 50 arazöz ve 150 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

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Son dakika: Muğla'dan art arda yangın haberleri!


Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Muğla'dan art arda yangın haberleri!

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

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