81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?
Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip şehri İstanbul. İstanbul en çok göç alan şehir olma unvanını taşıyor. Diğer bölgelerden gelen göçler İstanbul'daki nüfusun artmasına neden oluyor. Büyükşehirlerin nüfusunda her geçen gün artış yaşanırken, yapılan bir açıklama şehirlerin gerçekler nüfuslarını ortaya çıkardı. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı şehirlerin gerçek nüfusu nasıl olurdu? İşte yapılan o araştırma ve araştırmaya göre şehirlerin nüfusları...
TÜİK 81 il hakkında bir araştırma yaptı. TÜİK, "Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?" sorusunun cevabını aradı. Türkiye'nin 81'i üzerinden yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşkına çevirdi. İşte 81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?