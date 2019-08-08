GaleriYaşam

81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?

Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip şehri İstanbul. İstanbul en çok göç alan şehir olma unvanını taşıyor. Diğer bölgelerden gelen göçler İstanbul'daki nüfusun artmasına neden oluyor. Büyükşehirlerin nüfusunda her geçen gün artış yaşanırken, yapılan bir açıklama şehirlerin gerçekler nüfuslarını ortaya çıkardı. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı şehirlerin gerçek nüfusu nasıl olurdu? İşte yapılan o araştırma ve araştırmaya göre şehirlerin nüfusları...

08.08.2019 01:15 - Son Güncelleme: 08.08.2019 01:35
81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?

TÜİK 81 il hakkında bir araştırma yaptı. TÜİK, "Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?" sorusunun cevabını aradı. Türkiye'nin 81'i üzerinden yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşkına çevirdi. İşte 81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?

ADANA

1.770.073 kişi

81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?

AĞRI

1.159.141 kişi

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Muğla'dan korkutan haber! Bodrum ve Milas'ta yangın
Son dakika: Muğla'dan korkutan haber! Bodrum ve Milas'ta yangın