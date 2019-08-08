81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nasıl olurdu?

Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip şehri İstanbul. İstanbul en çok göç alan şehir olma unvanını taşıyor. Diğer bölgelerden gelen göçler İstanbul'daki nüfusun artmasına neden oluyor. Büyükşehirlerin nüfusunda her geçen gün artış yaşanırken, yapılan bir açıklama şehirlerin gerçekler nüfuslarını ortaya çıkardı. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı şehirlerin gerçek nüfusu nasıl olurdu? İşte yapılan o araştırma ve araştırmaya göre şehirlerin nüfusları...

08.08.2019 01:15 - Son Güncelleme: 08.08.2019 01:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





