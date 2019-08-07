Son dakika: Muğla'dan korkutan haber! Bodrum ve Milas'ta yangın 07.08.2019 18:39

Muğla'dan art arda yangın haberleri geliyor. Bodrum ve Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ifade etti. A Haber gelişmeleri olay yerinden aktardı.