SON DAKİKA: Muğla Dalaman'da yangın! 24 saat geçmeden alevler yeniden yükseldi

Son dakika haberleri... Muğla Dalaman'da dün çıkan yangın söndürüldükten sonra bugün bir kötü haber daha geldi. Bölgede 24 saat bile geçmeden bir kez daha alevler yükseldi. Dalaman ilçe merkezi ise duman altında kaldı.

26.06.2021 14:51 - Son Güncelleme: 26.06.2021 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





