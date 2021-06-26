SON DAKİKA: Muğla Dalaman'da yangın! 24 saat geçmeden alevler yeniden yükseldi
Son dakika haberleri... Muğla Dalaman'da dün çıkan yangın söndürüldükten sonra bugün bir kötü haber daha geldi. Bölgede 24 saat bile geçmeden bir kez daha alevler yükseldi. Dalaman ilçe merkezi ise duman altında kaldı.
26.06.2021 14:51
- Son Güncelleme: 26.06.2021 15:00
Dalaman'da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı.
2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürülürken, bugün kağıt fabrikasının bulunduğu alandan yeniden dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilirken, yangının rüzgarında etkisi ile büyümesinden korkuluyor.
Yangın nedeniyle Dalaman ilçe merkezi duman altında kalırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.