A101'de lokum gibi kampanya %36 ucuzluk imkanı mest edecek! A101 26 Haziran aktüel kataloğunda çeşit çeşit indirimler!

A101 26 Haziran aktüel kataloğuyla pek çok indirimli ürün satışa sunulurken bazı ürünlerdeki indirimler dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Çeşitli indirimlerin yer aldığı kataloğda bu hafta Pastavilla Lezzet Kutusu, Heinz Acılı Ketçap, Yayla Haşlanmış Nohut, 101'li Finish Bulaşık Makinesi Tableti, Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi, Zeo Kuru Sele Siyah Zeytin, Danette 2'lim Çikolatalı-Sütlü Puding, 48'li Lipton Çay Demlik Poşet Yellowlabel, 5 kilo Çiçeğim Beyaz Toz Deterjan, Yumoş Sıvı Deterjan Renkliler, 10'lu Mistral Kağıt Mendil Üç Katlı, Vince Çikolata Bitter Kahve Kırıklı, 16'lı Orkid Platinum Gece Hijyenik Ped, Didi Buzlu Çay Şeftali ürünleri var.

26.06.2021 15:51 - Son Güncelleme: 26.06.2021 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





