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Son dakika: Müge Anlı'nın işlediği Sedanur Güzel davasında karar çıktı!

Türkiye günlerce Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel olayını konuşmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kayıp olayında Kars'ın Kağızman ilçesinde her yer aranmış ve Sedanur ile ilgili bir ipucu aranmıştı. Yapılan aramaların sonucunda 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cansız bedeni 7 gün sonra bulunmuştu. Küçük Sedanur'un devam eden davasında mahkeme bugün kararını açıkladı. İşte Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...

10.01.2020 13:07 - Son Güncelleme: 10.01.2020 13:07
Son dakika: Müge Anlı'nın işlediği Sedanur Güzel davasında karar çıktı!

Türkiye'yi derinden sarsan Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmes, yaşandı. Müge Anlı'da günlerce araştırılan minik Sedanur'un ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler yürekleri dağlamıştı. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanık hakkında karar verildi.

Son dakika: Müge Anlı'nın işlediği Sedanur Güzel davasında karar çıktı!

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi, 1'i beraat etti.

Son dakika: Müge Anlı'nın işlediği Sedanur Güzel davasında karar çıktı!

Köyde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in, 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulundu. Sedanur'u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup, öldürdükleri suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Son dakika: Müge Anlı'nın işlediği Sedanur Güzel davasında karar çıktı!

Duruşmaya, tutuklu sanıklar, Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Son dakika: Müge Anlı'nın işlediği Sedanur Güzel davasında karar çıktı!

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen 'nitelikli adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 30'ar yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık Himmet Uç'un ise beraatına ve tahliyesine karar verildi.

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