Son dakika: Müge Anlı'nın işlediği Sedanur Güzel davasında karar çıktı!

Türkiye günlerce Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel olayını konuşmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kayıp olayında Kars'ın Kağızman ilçesinde her yer aranmış ve Sedanur ile ilgili bir ipucu aranmıştı. Yapılan aramaların sonucunda 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cansız bedeni 7 gün sonra bulunmuştu. Küçük Sedanur'un devam eden davasında mahkeme bugün kararını açıkladı. İşte Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...

10.01.2020 13:07 - Son Güncelleme: 10.01.2020 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





