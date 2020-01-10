Vahşi doğada kartalın kurt avı nefes kesti! Görenler şoke oldu

Vahşi doğadan gelen o akılalmaz görüntü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kartal bakın ne yaptı? Kırgız Türkleri tarafından eğitilen kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. Kartallar, atmacagiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar. Türkiye'de genellikle dağlık bölgelerde yaşarlar. Kartallar en yüksekte uçan kuşlar olarak bilinir ve görme yetenekleri de bir o kadar iyidir.