SON DAKİKA: Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet ortaya çıkmıştı! Minik Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi: "Onun halini görseniz, dünya ayaklanır"
Saon dakika... Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet ortaya çıkmıştı! Minik Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi kan donduran işkenceyle ilgili konuştu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Lina'yı kaçırdığı iddia edilen Mehmet Aksu'nun işyerine operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Minik beden, Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı Erbay'ın cesedi çıktı. Talihsiz yavrunun vücudunda darp izlerine rastlandı. Torununun cesedini teşhis eden ve "Boynunu kırmışlar, sigara söndürmüşler, komple şişmiş, patlamak üzereydi" diyen babaanneden gelen yeni bilgiler vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
"ONUN HALİNİ GÖRSENİZ, DÜNYA AYAKLANIR"
Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet ortaya çıkmıştı! Minik Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi, işkencenin boyutunu anlattı.
"BOYNUNU KIRMIŞLAR, KOMPLE ŞİŞMİŞ, PATLAMAK ÜZEREYDİ..."
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Babaanne konuştu detaylar kan dondurdu:.
"ANNE MELİSSA KIZININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYOR MUYDU?"
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu.
Müge Anlı'da kan donduran olay! Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! Minik Naime bulundu, 4 yaşındaki ablası Lina Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve ablası Lina Nazlı için ağladı.