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Dünyanın en tehlikeli ve en pahalı işi: Litresi 10 milyon dolar

Şanlıurfa'da Metin Örenler, hem dünyanın en tehlikeli hem de en pahalı işini yapıyor. Kurduğu tesiste yetiştirdiği 15 bin akrebin zehrinin sağımını yapan Örenler, ilaç ve savunma sanayisinde kullanılan zehrin litresinin 10 milyon dolara satıldığını ve çeşitli ülkelerden siparişler almaya başladıklarını söyledi.

29.09.2022 12:08 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:08
Dünyanın en tehlikeli ve en pahalı işi: Litresi 10 milyon dolar

Şanlıurfa'da Metin Örenler, çok değerli olan akrep zehrinin sağımını yapıyor.

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Dünyanın en tehlikeli ve en pahalı işi: Litresi 10 milyon dolar

Örenler, 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapıyor.

Dünyanın en tehlikeli ve en pahalı işi: Litresi 10 milyon dolar

Türkiye'de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin de ilaç sektöründe kullanılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Örenler, bakanlıklardan aldıkları izinlerle 50 bin akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip tesis kurduklarını dile getirdi.

Dünyanın en tehlikeli ve en pahalı işi: Litresi 10 milyon dolar

Doğadan topladıkları akreplerin çoğalmalarını sağladıklarını ve şu an tesiste 15 bin akreplerinin bulunduğunu dile getiren Örenler, gelecek yıl 30 bin akrep sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dünyanın en tehlikeli ve en pahalı işi: Litresi 10 milyon dolar

Metin Örenler, akreplerden elde ettiği zehrin litresinin 10 milyon dolar olduğunu ve dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığını vurguladı.

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