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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme'nin cesedi...

SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme'nin cesedi...

Son dakika haberi... Yörük kızı Müslüme'nin cesedi hakkında çarpıcı detaylar geliyor... Müge Anlı açıklamıştı, görgü tanıkları anlattı! 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında anbean arama çalışmaları izlendi, herkes Müslüme'den gelecek güzel haberi beklerken küçük kızın cansız bedeni yaşadığı yerden 7 km uzaklıkta bulundu. Görgü tanıkları ise Müslüme Yağal'ın sır ölümüyle ilgili birçok şey anlattı. Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? İşte evden kaybolduktan 10 gün sonra cesedine ulaşılan Müslüme Yağal'ın sır ölümüne ilişikin çarpıcı detaylar...

21.11.2021 12:04 - Son Güncelleme: 21.11.2021 12:09
SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme’nin cesedi...

Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Görgü tanıkları anlattı, Müslüme'nin cesedi kaç gündür orada?

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SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme’nin cesedi...

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Cenazesi Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme’nin cesedi...

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gözaltına alınan, 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme’nin cesedi...

BAŞKA YERDE ÖLDÜ O BÖLGEYE Mİ BIRAKILDI?

10 günlük arama sonrasında Müslüme'nin cansız bedeni bulunmuştu. Ancak görgü tanıklarının ifadesine göre; "Cesedin 10 günlük olmadığı yönünde bilgiler aldığımızı söyleyebiliriz."

SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme’nin cesedi...

Cesedin birkaç günlük olduğu ifade ediliyor. Tabi bunlar resmi olmayan bilgiler. Yine görgü tanıklarının ifadesine göre; "Cesedin etrafında herhangi bir kan izi olmadığı yönünde bilgiler var elimizde."

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