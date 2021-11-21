İstanbul’un en yaşlı ağacı! Sarıyer Bahçeköy’deki Doğu Çınarı tam bin 300 yaşında

Bu ağaç bir anıt ağaçtır. Bir ağacın anıt ağaç olabilmesi için yaş, çap, boy itibarıyla türün alışılmış ölçülerinin üzerinde boyutlara ulaşmış ve tarihinde önemli bir yere sahip olması gerekiyor. Bu ağaçta bir doğu çınarı ve İstanbul'un en yaşlı anıt ağacı. Bu ağaç yaklaşık bin 300 yaşında, çapı 4 buçuk, boyu 12 metre. Bu özellikleri itibarıyla İstanbul'da bulunan anıt ağaçlar içinde en yaşlı olanı. Bu ağaç birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O yüzden çok değerli bir ağaç. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor" dedi.