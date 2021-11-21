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İstanbul'un en yaşlı ağacı! Sarıyer Bahçeköy'deki Doğu Çınarı tam bin 300 yaşında

İstanbul'un en yaşlı ağacı hangisi? İstanbul'un özellikle ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor. Zamana karşı direnen İstanbul'un en yaşlı ağaçları görüntüleriyle de göz dolduruyor. Bu ağaçlar arasında en yaşlısıysa Sarıyer Bahçeköy'de bulunan bin 300 yaşındaki Doğu Çınarı. İşte İstanbul'un en yaşlı ağacı...

DHA
21.11.2021 11:36 - Son Güncelleme: 21.11.2021 11:47
İstanbul’un en yaşlı ağacı! Sarıyer Bahçeköy’deki Doğu Çınarı tam bin 300 yaşında

Çınarın boyu 12, çapıysa 4 buçuk metre. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çoban, "İstanbul'da bulunan anıt ağaçlar içinde en yaşlı olanı. Bu ağaç birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O yüzden çok değerli bir ağaç. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor" dedi.

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İstanbul’un en yaşlı ağacı! Sarıyer Bahçeköy’deki Doğu Çınarı tam bin 300 yaşında

İstanbul'un özellikle ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor. Bu ağaçlardan bazıları Sarıyer Bahçeköy'de bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı'nda uzman kişiler tarafından korunuyor. Uygulama Ormanı'nda bulunan en yaşlı ağaçsa bin 300 yıllık Doğu Çınarı.

İstanbul’un en yaşlı ağacı! Sarıyer Bahçeköy’deki Doğu Çınarı tam bin 300 yaşında

Bizans döneminden Cumhuriyet dönemine kadar birçok tarihi zamana tanıklık eden bu ağacın boyu 12, çapıysa 4 buçuk metre. Görünümüyle oldukça dikkat çeken bu ağacın gövdesinin içi ise, çürümeler nedeniyle boşalmış durumda. İstanbul'un en yaşlı ağaçlarından bir diğeri ise 600 yıllık Ahtapot çınarı. Fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan ve devasa bir yapıya sahip olan Ahtapot çınarı, ismini etrafa açılmış dev dallarından alıyor.

İstanbul’un en yaşlı ağacı! Sarıyer Bahçeköy’deki Doğu Çınarı tam bin 300 yaşında

"BU AĞAÇ YAKLAŞIK BİN 300 YAŞINDA"
İstanbul'da çok sayıda ağacın anıt ağaç olarak tescillendiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çoban, "Bu ağaçlar içerisinde en fazla olan Doğu Çınarı. Ardından daha çok meşe, porsuk ve sedir gibi ağaç türleri anıt ağaç özelliği kazanabiliyor. Bu zamana kadar ulaşabilen anıt ağaçlar daha çok korularda, cami avlularında, mezarlıklarla, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'ne ait araştırma ormanı içerisinde bugüne kadar ulaşabilmiş.

İstanbul’un en yaşlı ağacı! Sarıyer Bahçeköy’deki Doğu Çınarı tam bin 300 yaşında

Bu ağaç bir anıt ağaçtır. Bir ağacın anıt ağaç olabilmesi için yaş, çap, boy itibarıyla türün alışılmış ölçülerinin üzerinde boyutlara ulaşmış ve tarihinde önemli bir yere sahip olması gerekiyor. Bu ağaçta bir doğu çınarı ve İstanbul'un en yaşlı anıt ağacı. Bu ağaç yaklaşık bin 300 yaşında, çapı 4 buçuk, boyu 12 metre. Bu özellikleri itibarıyla İstanbul'da bulunan anıt ağaçlar içinde en yaşlı olanı. Bu ağaç birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O yüzden çok değerli bir ağaç. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor" dedi.

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