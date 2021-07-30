Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var

Ürünlerinde hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını dile getiren Çakmak, "Arıların içerisinde çalışmak bana terapi gibi geliyor. Arıların yaptığı aşılamanın doğaya faydalı olduğunu bildiğim için de mutlu oluyorum. Doğru ürün üretiyorum. Ürettiğim ürünleri doğru kullandırtmak adına hedeflerim var.