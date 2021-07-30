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Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var

Mersin'de yaşayan 43 yaşındaki İlknur Çakmak, 23 yıldır aile mesleği olan arıcılığı sürdürüyor. Çakmak, pembe tulumuyla dikkat çekeren 100 kovanla başladığı arıcılıkta şu anda 400 kovana sahip. İlknur Çakmak, markalaştırdığı balını da Kadın Üretici Pazarı'nda müşterilerine sunuyor.

AA
30.07.2021 11:40 - Son Güncelleme: 30.07.2021 11:40
Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var

Yenişehir ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Çakmak, zengin floraya sahip Emirler Mahallesi'nde 400 kovanıyla geleneksel arıcılık mesleğini sürdürüyor.

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Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var

Pembe tulumunu giyerek sabahın erken saatlerinde kovanlarını ziyaret eden Çakmak, ürettiği organik balın yanı sıra arı sütü, poleni ve ekmeği ile propolisleri özenle topluyor. Çakmak, "İlknur'un Arı Çiftliği" adıyla markalaştırdığı ürünlerini de Mezitli ilçesindeki Kadın Üretici Pazarı'nda satıyor.

Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var

"ARILARIN İÇERİSİNDE ÇALIŞMAK BANA TERAPİ GİBİ GELİYOR"
Kadın girişimci İlknur Çakmak, AA muhabirine, aile mesleğini 23 yıldır sürdürdüğü söyledi. Eşinin ve kızlarının da kendisine destek olduğunu aktaran Çakmak, 100 kovanla başladığı aracılıkta şu an 400 kovana ulaştığını belirtti.

Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var

Ürünlerinde hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını dile getiren Çakmak, "Arıların içerisinde çalışmak bana terapi gibi geliyor. Arıların yaptığı aşılamanın doğaya faydalı olduğunu bildiğim için de mutlu oluyorum. Doğru ürün üretiyorum. Ürettiğim ürünleri doğru kullandırtmak adına hedeflerim var.

Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var

Kendimin ve çocuklarımın yemediği bir şeyi başkasına yedirmeyeceğime dair kendime söz vermiştim. Bunun için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.