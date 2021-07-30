Pembe tulumlu arıcı! 23 yıl önce 100 kovanla başladı şimdi 400 kovanı var
Mersin'de yaşayan 43 yaşındaki İlknur Çakmak, 23 yıldır aile mesleği olan arıcılığı sürdürüyor. Çakmak, pembe tulumuyla dikkat çekeren 100 kovanla başladığı arıcılıkta şu anda 400 kovana sahip. İlknur Çakmak, markalaştırdığı balını da Kadın Üretici Pazarı'nda müşterilerine sunuyor.
30.07.2021 11:40
- Son Güncelleme: 30.07.2021 11:40
Pembe tulumunu giyerek sabahın erken saatlerinde kovanlarını ziyaret eden Çakmak, ürettiği organik balın yanı sıra arı sütü, poleni ve ekmeği ile propolisleri özenle topluyor. Çakmak, "İlknur'un Arı Çiftliği" adıyla markalaştırdığı ürünlerini de Mezitli ilçesindeki Kadın Üretici Pazarı'nda satıyor.
"ARILARIN İÇERİSİNDE ÇALIŞMAK BANA TERAPİ GİBİ GELİYOR"
Kadın girişimci İlknur Çakmak, AA muhabirine, aile mesleğini 23 yıldır sürdürdüğü söyledi. Eşinin ve kızlarının da kendisine destek olduğunu aktaran Çakmak, 100 kovanla başladığı aracılıkta şu an 400 kovana ulaştığını belirtti.