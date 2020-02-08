Son dakika: Mehtap'ın sır ölümünde korkunç şüphe! Otomobilden atıldı mı?

Konya'da oturan Mehtap Ateş, geçen hafta erkek arkadaşı Murat Akbaş ile buluşmak için Adana'nın Ceyhan ilçesine geldi. İkili, İsmet Doğantekin'in kullandığı otomobil ile ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Ancak genç kadının geçen cumartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, D-400 Yolu'nda parçalanmış cesedi bulundu.



Erkek arkadaş Murat Akbaş, sevgilisinin otomobilden tuvalet ihtiyacını gidermek için indiğini, geri dönmeyince de İsmet Doğantekin ile yolda arama yaptıklarını, yaklaşık 100 metre ileride de kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anladıkları parçalanmış cesedi bulduklarını anlattı.

