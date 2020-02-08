BİM'de salı gününe makyaj ve bakım ürünleri damga vuracak! 11 Şubat 2020 BİM Aktüel ürünle kataloğu
BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Şarjlı diş fırçası starter pack Oral-B, diş macunu, diş fırçası, makyaj temizleme mendili, makyaj fırçası temizleme aparatı, maskara, tekli far, pudra, likit ruj, makyaj fırçası, el kremi, dudak koruyucu gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü neler olacak?
08.02.2020 15:25
- Son Güncelleme: 08.02.2020 15:27
BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu içeriği belli oldu. Kozmetik ürünlerinin ağırlık verildiği salı günü indirimlerinde en dikkat çekenler arasında makyaj malzemeleri yer alıyor. Öte yandan el kremi, parfüm gibi ürünlerde salı gününe damga vuracak ürünler arasında. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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