SON DAKİKA: Marmaris'te 5 kişi hayatını kaybetmişti! Safari faciasının detayları ortaya çıktı: Şoför viraja sert girdi turistler kemer takmıyor
Son dakika haberleri... Marmaris'te 5 turistin öldüğü safari faciası ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Tutuklanan cip sürücüsünün rapora göre yağışlı havada rampa aşağı giderken viraja sert girdiği ve 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca turistlerin emniyet kemeri takmayarak adeta ölüme davetiye çıkardıkları belirlendi. SABAH'a konuşan yetkililer, "Ortadoğu'dan gelen turistler genelde kemer takmıyor. Kurallara uymuyorlar. Safari araçlarını kullanan sürücülerin eğitilmesi gerekiyor" dedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Irak uyruklu 5 turistin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı kazanın ardından tutuklanan safari cipin sürücüsü Murtaza Arslan'ın 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haberdeki yeni detaylara göre trafik ekipleri tarafından kaza sonrası tutulan rapora göre, yağışlı havada rampa aşağı giderken viraja sert girerek cipin devrilmesine neden olan sürücü Arslan'ın tamamen hatalı olduğu belirlendi.
AMAÇ TEHLİKLEİ YOLDA HIZ YAPMAK DEĞİL
Safari Faciası ile ilgili SABAH'a konuşan TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, "Safari turlarının dünyanın her yerinde standartları var. Yolları güzergahları UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararları olması gerekiyor. Safari turları normal araçlarla gidilemeyecek, asfalt yolların dışına çıkıp doğal güzellikleri göstermek için yapılıyor. Amaç tehlikeli bir yolda gidip hız yapmak değil. Hiçbir turizm acentesi tehlikeli yollara safari turu koymaz" dedi.
ORTA DOĞUDAN GELEN TURİSTLER KEMER TAKMIYOR
Orta Doğu'dan gelen turistlerin safari turlarından genelde emniyet kemeri takmadığına dikkat çeken Kıvanç Meriç, "Kurallara uymuyorlar. Kazanın yaşandığı araçtaki turistler emniyet kemeri takmış olsaydı ölüm yaşanmayacaktı. Kaza anında kimse araçtan dışarı fırlamayacaktı. Ayrıca tamamen cip sürücüsünün hatası var. Yağışlı havada viraja çok yavaş girmesi gerekiyordu" dedi.
Safari turlarında 4*4 araçlarla gidilen yerlerdeki doğal güzelliklerin gösterildiğini söyleyen Meriç, "Gidilen yerlerde denize ve göle girilir. Safari turları dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkemiz için önemli. Dubai'de de çöl safarileri yapılır. Araçları eğitimli sürücüler kullanıyor. Ülkemizdeki sürücülerin de eğitimli olması gerekiyor" dedi.