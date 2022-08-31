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Konut fiyatları düşüyor! %10'a varan düşüş! Emlak piyasası kan ağlıyor! Giderek daha da...

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin duyurulmasının ardından emlak piyasasında durgunluk yaşanmaya başlandı. Birçok kişi TOKİ için başvuru yapmayı beklerken satışların durmasıyla konut fiyatları düşmeye başladı. %10'lara kadar düşüş yaşayan fiyatların ardından akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Emlak piyasasında fiyatların düşmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, konut fiyatları düştü mü? Konut fiyatları ucuzlayacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
31.08.2022 19:24 - Son Güncelleme: 31.08.2022 19:24
Konut fiyatları düşüyor! %10’a varan düşüş! Emlak piyasası kan ağlıyor! Giderek daha da...

Konuttaki fahiş fiyat artışına yönelik önlemler amacına ulaşmaya başladı. TOKİ tarafından yapılan 150 bin konut projesi başta olmak üzere birçok etken konut fiyatlarını düşürmeye yardımcı oldu. Sosyal konut projelerinden saha denetimlerine kadar farklı alanlarda atılan adımlar ile konut fiyatları düşüş eğilimine girdi. Fiyatlardaki gerileme yüzde 10'u aştı.

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Konut fiyatları düşüyor! %10’a varan düşüş! Emlak piyasası kan ağlıyor! Giderek daha da...

Tarihin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle duyurmuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutu hamlesini başlatıyoruz. İlk kez sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir."

Konut fiyatları düşüyor! %10’a varan düşüş! Emlak piyasası kan ağlıyor! Giderek daha da...

Atılan adımlar fahiş fiyatları frenledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışı uygulayanların cezalandırılacağını söylemişti.

Konut fiyatları düşüyor! %10’a varan düşüş! Emlak piyasası kan ağlıyor! Giderek daha da...

Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut fiyatlarına ilişkin saha denetimlerini sıkılaştırdı.

Konut fiyatları düşüyor! %10’a varan düşüş! Emlak piyasası kan ağlıyor! Giderek daha da...

Hükumetin art arda attığı adımlarla konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları frenlendi. Özellikle eski konut fiyatlarındaki düşüş emlak piyasasına da yansıdı.

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