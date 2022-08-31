Konut fiyatları düşüyor! %10’a varan düşüş! Emlak piyasası kan ağlıyor! Giderek daha da...

Konuttaki fahiş fiyat artışına yönelik önlemler amacına ulaşmaya başladı. TOKİ tarafından yapılan 150 bin konut projesi başta olmak üzere birçok etken konut fiyatlarını düşürmeye yardımcı oldu. Sosyal konut projelerinden saha denetimlerine kadar farklı alanlarda atılan adımlar ile konut fiyatları düşüş eğilimine girdi. Fiyatlardaki gerileme yüzde 10'u aştı.