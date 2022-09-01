İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı
Son dakika haberine göre İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış başladı. Yağış özellikle Beylikdüzü tarafında etkili olurken, İSKİ'nin çalışma yaptığı bir yol çöktü kamyonet içine düştü. Ambarlı Liman Yolu'nu ise su bastı.
01.09.2022 14:04 - Son Güncelleme: 01.09.2022 14:04
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.