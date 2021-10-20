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Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden 'yuh' dedirten savunma: Erkek sandım

İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartıştı. Sonrasında yaşananlar ve erkek motosikletlinin savunması çileden çıkarttı. Motosiklet sürücüsü, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi.

DHA
20.10.2021 13:41 - Son Güncelleme: 20.10.2021 13:47
Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden ’yuh’ dedirten savunma: Erkek sandım

Olay, önce gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.

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Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden ’yuh’ dedirten savunma: Erkek sandım

Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden ’yuh’ dedirten savunma: Erkek sandım

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden ’yuh’ dedirten savunma: Erkek sandım

"TEKME TOKAT DALDI"
Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Darbedilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için.

Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden ’yuh’ dedirten savunma: Erkek sandım

Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor.

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