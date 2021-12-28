Konservatuar öğrencisi Berna Özcan’ın ölümündeki sır perdesi aralandı! İşte Berna'nın otopsi raporu
Son dakika haberi... Geçtiğimiz 27 Haziran'da İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında sevgilisinin de bulunduğu arkadaş grubuyla eğlendikten sonra hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. .Yapılan otopsi sonucu Berna Özcan'ın ölüm nedenini ortaya çıkardı.
İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz 27 Haziran'da aralarında sevgilisinin de bulunduğu arkadaş grubuyla eğlendikten sonra hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Yapılan otopsi sonucun genç kızın uyuşturucuya bağlı kalp krizi sonucu yaşama veda ettiği ortaya çıktı.
Olay, 27 Haziran sabahı saat 07.00 sıralarında Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan (25) sevgilisi Burak Kısaoğlu'nun da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla eğlendi. Sabaha karşı fenalaşan Özcan için arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kız olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Özcan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Berna Özcan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Özcan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Berna Özcan Kemalpaşa Bağyurdu mezarlığında toprağa verildi.
ÖLÜM NEDENİ SAHTE İÇKİ DEĞİLMİŞ
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Daha önce sahte içkiden yaşamını yitirdiği iddia edilen Özcan'ın, gerçek içki içtiği anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre yapılan otopsi sonucu kanında uyuşturucuya rastlanan Berna Özcan'ın uyuşturucuya bağlı kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu anlaşıldı.
Berna Özcan'ın kendisi gibi müzisyen ve aynı konservatuvarda eğitim gören erkek arkadaşı Burak Kısaoğlu ifadesinde, "Berna'nın yaklaşık 1 yıldır kız arkadaşım. Merak ettiğimiz için uyuşturucu hap içtik. Hapları İlker Alkan getirdi. Kişi başı 3'er tane hap ve esrar içtik. Kısa süre sonra Berna fenalaştı" demişti.