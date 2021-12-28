Konservatuar öğrencisi Berna Özcan’ın ölümündeki sır perdesi aralandı! İşte Berna’nın otopsi raporu

ÖLÜM NEDENİ SAHTE İÇKİ DEĞİLMİŞ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Daha önce sahte içkiden yaşamını yitirdiği iddia edilen Özcan'ın, gerçek içki içtiği anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre yapılan otopsi sonucu kanında uyuşturucuya rastlanan Berna Özcan'ın uyuşturucuya bağlı kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu anlaşıldı.