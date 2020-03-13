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The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ve Tom Hanks'in coronaya yakalanmasının kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıktı.

13.03.2020 12:51 - Son Güncelleme: 13.03.2020 12:51
The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor.

1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.

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The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri

Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri

KORONAVİRÜS'Ü DE BİLDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden koronavirüsü bilen The Simpsons'ın Tom Hanks'i de bildiği iddia edildi. Bakın nasıl...

The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri

Amerikalı aktör Tom Hanks dün resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile dünyada manşet olmuştu. Tom Hanks paylaşımında, eşi Rita Wilson ile Avusturya'da corona virüs testi yaptırdıklarını ve test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Hanks ve eşi karantinaya alındı.

The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri

The Simpsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı.

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