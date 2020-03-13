Hepsi yıllar önce koronavirüsü işaret etmiş! Nostradamus, Baba Vanga kehanetleri ve Sylvia Brown, Dean Koontz kitapları...
Dünyada büyük çaplı bir felaket yaşandığında akla gelen iki isim Baba Vanga ve Nostradamus yine gündemde. İki kahininde koronavirüsü yüzyıllar evvel bildiği ortaya çıktı. Kehanetler sadece bununla sınırlı değil. 2011 yılında vizyona giren, kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi isimleri bulunduran Contagion (Salgın) adlı filminin koronavirüsü bildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan ABD'li yazar Dean Koontz'un 1981 yılında yazdığı 'Karanlığın Gözleri' ve 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı medyum ve yazar Sylvia Brown tarafından bundan tam 12 yıl önce, 2008'de yazılan 'Günlerin Sonu' (End of The Days) kitabı da koronavirüsü tahmin etmiş. Bunun yanında kült dizi The Simpson'ın da koronaya itafen bir bölümü olduğu ortaya çıktı. İşte ağzınız açık okuyacağınız o kehanetler...
DOĞRU TESPİT ETMİŞ
Baba Vanga'nın, büyük ve güçlü bir ejderhanın insanlığın tepesine çökeceği, üç devin birleşerek dünyayı yöneteceği, bu süreçte ellerinde kırmızı paralar olan insanlar olacağı ve bol sıfırlı sayıların da insanlığa hükmedeceği kehaneti, simgesi 'ejderha' olan Çin'in koronavirüsü dünyaya yayarak küresel çöküşe sebep olacağı, sonra da dünyaya hükmedeceği şeklinde yorumlandı.
Ancak öyle birinden öyle bir açıklama geldi ki bundan daha fazlası...
Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındaki Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, corona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü corona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın koruması altında olacağını söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım" dedi.