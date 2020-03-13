Hepsi yıllar önce koronavirüsü işaret etmiş! Nostradamus, Baba Vanga kehanetleri ve Sylvia Brown, Dean Koontz kitapları...

DOĞRU TESPİT ETMİŞ

Baba Vanga'nın, büyük ve güçlü bir ejderhanın insanlığın tepesine çökeceği, üç devin birleşerek dünyayı yöneteceği, bu süreçte ellerinde kırmızı paralar olan insanlar olacağı ve bol sıfırlı sayıların da insanlığa hükmedeceği kehaneti, simgesi 'ejderha' olan Çin'in koronavirüsü dünyaya yayarak küresel çöküşe sebep olacağı, sonra da dünyaya hükmedeceği şeklinde yorumlandı.

Ancak öyle birinden öyle bir açıklama geldi ki bundan daha fazlası...