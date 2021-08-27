SON DAKİKA: Konya'da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü
Son dakika haberleri... Konya'da İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak yaralandı.
27.08.2021 10:08
- Son Güncelleme: 27.08.2021 10:13
İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak yaralandı.