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SON DAKİKA: Konya'da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Son dakika haberleri... Konya'da İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak yaralandı.

27.08.2021 10:08 - Son Güncelleme: 27.08.2021 10:13
SON DAKİKA: Konya’da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA: Konya’da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

SON DAKİKA: Konya’da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Konya’da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Kazada kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak yaralandı.

SON DAKİKA: Konya’da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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