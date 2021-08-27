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İzmir Çeşme'de Alpay Kalyon'un öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay meydana geldi. Bir eğlence mekanının önünde darp edilen kadına yardım etmek isteyen Alpay Kalyon valeler tarafından öldürüldü. Cinayet sonrasında işletme müdürünün kamera kayıtlarını sildiği anlaşıldı. İşte detaylar...

27.08.2021 06:34 - Son Güncelleme: 27.08.2021 06:34
İzmir Çeşme’de Alpay Kalyon’un öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...

İzmir'in Çeşme ilçesinde darp edilen kadını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Alpay Kalyon (33) cinayeti ile ilgili yeni gelişme...

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İzmir Çeşme’de Alpay Kalyon’un öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...

SABAH, eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ifadesine ulaştı.

İzmir Çeşme’de Alpay Kalyon’un öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...

Kalyon'un kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösterir kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi.

İzmir Çeşme’de Alpay Kalyon’un öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...

Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.

İzmir Çeşme’de Alpay Kalyon’un öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...

Pasta cila, seramik kaplama işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon, eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü.

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