İzmir Çeşme'de Alpay Kalyon'un öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...
İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay meydana geldi. Bir eğlence mekanının önünde darp edilen kadına yardım etmek isteyen Alpay Kalyon valeler tarafından öldürüldü. Cinayet sonrasında işletme müdürünün kamera kayıtlarını sildiği anlaşıldı. İşte detaylar...
27.08.2021 06:34
- Son Güncelleme: 27.08.2021 06:34
Pasta cila, seramik kaplama işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon, eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü.