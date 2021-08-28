Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva'dan Türk polisine teşekkür!

Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva'dan Türk polisine teşekkür!

Şişli'de Rus manken Elena Sergeeva bir park yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada, arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı. Rus manken Elena Sergeeva yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Elena; "Hayatımda ilk kez başıma böyle bir durum geldi. Birkaç gün önce soyuldum. Peşinden koştum ama olmadı. Polisler onu yakaladı. Telefonum bulundu. Polislere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

28.08.2021 08:51 - Son Güncelleme: 28.08.2021 08:53
Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva’dan Türk polisine teşekkür!

Rus manken Elena Sergeeva bir park yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva’dan Türk polisine teşekkür!

İçerisinde 20 bin liralık cep telefonu ev anahtarı, izin belgesi ve muhtelif kartları ile birlikte çalınan çantasının peşinden koşan genç kadın bir türlü yakalayamadı. Kapkaççı dakikalar içerisinde kayıplara karıştı.

Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva’dan Türk polisine teşekkür!

GİYDİĞİ TİŞÖRT YAKAYI ELE VERDİ
Sokak ortasında çaresiz kalan Elena Sergeva hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği şüphelinin peşine düştü.

Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva’dan Türk polisine teşekkür!

Olayda sırasında giydiği kıyafetlerle sokağa çıkan şüpheli yakayı ele verdi. Bir alt sokağa kaçtığı tespit edilen şüpheli saklandığı adreste gözaltına alındı.

Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva’dan Türk polisine teşekkür!

11 Adet suç kaydı olan şüpheli Yasin B.'nin çantayı başka bir yere attığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kapkaççı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çantanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA