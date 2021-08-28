Kapkaç mağduru Rus manken Elena Sergeeva'dan Türk polisine teşekkür!
Şişli'de Rus manken Elena Sergeeva bir park yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada, arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı. Rus manken Elena Sergeeva yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Elena; "Hayatımda ilk kez başıma böyle bir durum geldi. Birkaç gün önce soyuldum. Peşinden koştum ama olmadı. Polisler onu yakaladı. Telefonum bulundu. Polislere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
28.08.2021 08:51
- Son Güncelleme: 28.08.2021 08:53