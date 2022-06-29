Adana’da ünlü tatlıcı ’Kadayıfçı Olcay’ arkadaşının intikamı için öldürülmüş! 1,5 ay sonra yakalanan zanlı tutuklandı

AĞABEYİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin, 20 Ekim 2017'de ağabeyi Engin Okumuş'u (25) pompalı tüfekle öldüren Arif Okumuş olduğu belirlendi. O dönem 15 yaşında olan Arif Okumuş'un, Engin Okumuş'u ailesine ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürdüğü öne sürülmüştü.