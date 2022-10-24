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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de Tüpraş'ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor

SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de Tüpraş'ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Tüpraş rafinerisinin yakınında bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Alevler yanındaki fabrikaya da sıçrarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

AJANSLAR
24.10.2022 16:55 - Son Güncelleme: 24.10.2022 16:56
SON DAKİKA: Kocaeli Körfez’de Tüpraş’ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Kocaeli Körfez'de yangın VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Kocaeli Körfez’de Tüpraş’ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor

İmalathanedeki yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Kocaeli Körfez’de Tüpraş’ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor

İşçiler imalathaneden tahliye edilirken, alevler bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanındaki bir makine imalatı yapan fabrikaya da sıçradı.

SON DAKİKA: Kocaeli Körfez’de Tüpraş’ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: Kocaeli Körfez’de Tüpraş’ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
SON DAKİKA