SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de Tüpraş'ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Tüpraş rafinerisinin yakınında bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Alevler yanındaki fabrikaya da sıçrarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
24.10.2022 16:55 - Son Güncelleme: 24.10.2022 16:56
Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Kocaeli Körfez'de yangın VİDEO