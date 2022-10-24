Müge Anlı'da günlerce konuşulan Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Eski sevgiliden tefeci itirafı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede tanık olarak dinlenen adres karışıklığı nedeniyle annesi ile babası Büyükşen çiftine benzetilen Esra Taş'ın eski sevgilisi Hüseyin K., ''Öldürme olayıyla ilgili herhangi bir bilgim yok" dedi. Öte yandan Hüseyin K. tefeci itirafında da bulundu.
Konya'da komşularının adresine benzetilerek 4 yıl önce yanlışlıkla öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile olaya yardım ettiği belirtilen, tutuksuz Zekeriya Okşen'in (40) yargılanmasına devam edildi.
Mahkemede tanık olarak dinlenen adres karışıklığı nedeniyle annesi ile babası Büyükşen çiftine benzetilen Esra Taş'ın eski sevgilisi Hüseyin K., ''Öldürme olayıyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Esra ile aramızda çıkan dedikodularla ilgili bir tehdit almadım. Sadece Esra Taş ile birlikteliğim vardı'' dedi.
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin evdeki kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya gidip olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.
ÖNCE MİHR ANLAŞMAZLIĞI SANILDI
Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mihr tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınanlar oldu. Daha sonra şüpheliler, serbest bırakıldı.
ADRES KARIŞTIRILIP KOMŞU AİLE YERİNE, BÜYÜKŞEN ÇİFTİ ÖLDÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında Büyükşen çiftinin, yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin komşularının evli olan oğulları Hüseyin K. ile Esra Taş'ın, bir süre ilişki yaşadığını ve ayrıldığını belirledi. Esra Taş'ın da ayrılma nedenleri olarak Hüseyin K.'nin anne ve babasını sorumlu tuttuğu tespit edildi. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin annesi M.K. ve babası M.K.'yi öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirlendi.
13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen tutukluluk süresine itiraz etti ve 4 Şubat'ta tahliye edildi.