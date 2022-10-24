Antalya'da 2 liselinin öldüğü elektrikli skuter kazasında sürücü tutuklandı! 'Bunlar iki ayaklı cenaze aracı gibi'
Antalya'da lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) öldüğü kazada, ikilinin bulunduğu elektrikli skutere çarpan sürücü Muhammed Can Gülmez (23) tutuklandı. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar, duramadım" dediği öğrenildi. Ada Kayahan'ın dün Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi mezarlığına defni sonrası evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Anne Sevim, baba Murat Kayahan taziyeleri kabul etti. Ada Kayahan'ın okul arkadaşları ve sevenleri taziye çadırında aileye baş sağlığı diledikten sonra mezarı ziyaret etti. Ada Kayahan'ın mezarını ziyaret edenler, kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı. Taziye çadırında kızının ölümü sonrası üzüntüsünü anlatan Murat Kayahan, yaşadıklarını ifade edecek kelime bulamadığını belirterek, "Yavrumuzu kendi elimizle toprağa verdik. Çok zor. Bu acıyı yaşayan bilir. Biz bu acıyı yaşıyoruz, başka insanlar yaşamamalı. Skuterlere kanuni kısıtlama getirilmeli. Motosiklet bile caddede giderken polisler durduruyor, kaskını, ehliyetini soruyor. Motosikletlerin ruhsatı var, plakası var ama bunlar 2 ayaklı cenaze araçları gibi." dedi.
Kaza, 22 Ekim akşam geç saatlerde, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen Balcı ve Kayahan'ın cenazelerini almak için dün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kayahan'ın cenazesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.
'ANİDEN ÖNÜME ÇIKTILAR'
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Gülmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar. Frene basmama rağmen kurtaramadım, çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda Gülmez'in aracının ön kısmına çarpmanın etkisiyle skuterin parçasının saplandığı görüldü.
'SON DERSİN BENİMLEYDİ'
Balcı ve Kayahan'ın ölüm haberini alan yakınları da sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlar yaptı. Nurhan Küçük isimli sosyal medya kullanıcısı "Ada'cığım son dersin benimleydi ama daha çok dersimiz olacaktı. Daha tercihlerini yapacaktık ah güzel kızım kahrettin hepimizi" diye paylaşım yaptı.