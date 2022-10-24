Antalya’da 2 liselinin öldüğü elektrikli skuter kazasında sürücü tutuklandı! ’Bunlar iki ayaklı cenaze aracı gibi’

Kaza, 22 Ekim akşam geç saatlerde, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.