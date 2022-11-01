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SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangını! 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. 12.08'de başlayan yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

01.11.2022 17:07 - Son Güncelleme: 01.11.2022 17:07
SON DAKİKA: Kazdağları’nda orman yangını! 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan kırsal Mehmetalan ve Ortaoba mahallelerinde saat 12.08'de orman yangını başladı.

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SON DAKİKA: Kazdağları’nda orman yangını! 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

2 farklı noktada çıkan yangına ilk müdahale, saat 12.20'de yapıldı.

SON DAKİKA: Kazdağları’nda orman yangını! 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Bölgeye 1 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi.

SON DAKİKA: Kazdağları’nda orman yangını! 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Çevre illerden 3 helikopter ve arazöz de takviye olarak gönderildi.

SON DAKİKA: Kazdağları’nda orman yangını! 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürdü.

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