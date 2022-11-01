SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangını! 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. 12.08'de başlayan yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
01.11.2022 17:07 - Son Güncelleme: 01.11.2022 17:07
Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan kırsal Mehmetalan ve Ortaoba mahallelerinde saat 12.08'de orman yangını başladı.